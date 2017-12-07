Два саратовских школьника попали в больницу, прострелив себе руки

САРАТОВ, 7 дек — РИА Новости. Полиция в Саратове проводит проверку после госпитализации двух девятиклассников, простреливших себе руки из травматического пистолета, сообщил в четверг региональный главк МВД.

Подростки 14 и 15 лет в среду были доставлены в одну городских больниц с диагнозом "инородное тело в левой кисти".

"Учащиеся девятого класса пояснили, что 5 декабря в 18.00 дома выстрелили себе в руку из пневматического пистолета. Пистолеты изъяты", — говорится в сообщении.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних решают вопрос о привлечении родителей к ответственности по административной статье "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".