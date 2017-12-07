Не дождавшийся скорой помощи кузбассец пошел в больницу и перебил там окна

КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. Кузбасские полицейские задержали в городе Белово мужчину, который вызвал скорую, а потом сам пришел в больницу и стал бить окна, сообщили РИА Новости в четверг в региональном главке МВД. При этом он ошибся адресом и пришел не в ту больницу, добавили в ведомстве.

По данным ведомства, инцидент произошел утром в среду. В полицию позвонил сотрудник охраны местной больницы. По его словам, неизвестный разбил стекла на десяти окнах административного здания. Прибывшие на место происшествия полицейские установили и задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 28-летний местный житель.

"Стражам порядка он пояснил, что вызвал своей сожительнице скорую помощь, которая, как ему показалось, долго ехала. Через несколько минут информацию, полученную от диспетчера, что машина в пути, он решил перепроверить. Мужчина пришел в больницу, перезвонил своей сожительнице и, узнав от нее, что автомобиля скорой помощи до сих пор нет, вырвал ручку входной двери и начал ей бить по окнам", — сказали в МВД.

Сумма ущерба, по данным полиции, составила около 40 тысяч рублей. При этом мужчина ошибся адресом и пришел в другое медицинское учреждение, сотрудники которого не имели отношения к работе скорой помощи, добавили в МВД.

В отношении дебошира составили административный протокол по статье "уничтожение или повреждение чужого имущества", которая предусматривает штраф в 500 рублей. Кроме того, по решению мирового суда нарушитель обязан возместить причиненный ущерб.