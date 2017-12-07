Не дождавшийся скорой помощи кузбассец пошел в больницу и перебил там окна

КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. Кузбасские полицейские задержали в городе Белово мужчину, который вызвал скорую, а потом сам пришел в больницу и стал бить окна, сообщили РИА Новости в четверг в региональном главке МВД. При этом он ошибся адресом и пришел не в ту больницу, добавили в ведомстве.
"Стражам порядка он пояснил, что вызвал своей сожительнице скорую помощь, которая, как ему показалось, долго ехала. Через несколько минут информацию, полученную от диспетчера, что машина в пути, он решил перепроверить. Мужчина пришел в больницу, перезвонил своей сожительнице и, узнав от нее, что автомобиля скорой помощи до сих пор нет, вырвал ручку входной двери и начал ей бить по окнам", — сказали в МВД.
Сумма ущерба, по данным полиции, составила около 40 тысяч рублей. При этом мужчина ошибся адресом и пришел в другое медицинское учреждение, сотрудники которого не имели отношения к работе скорой помощи, добавили в МВД.
В отношении дебошира составили административный протокол по статье "уничтожение или повреждение чужого имущества", которая предусматривает штраф в 500 рублей. Кроме того, по решению мирового суда нарушитель обязан возместить причиненный ущерб.