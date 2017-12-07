В МЧС заявили об учащении взрывов бытового газа

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. С начала года в России из-за утечки бытового газа произошло на 8,3% больше взрывов, чем годом ранее, погиб 21 человек и пострадали 65, заявил в четверг главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

"С начала 2017 года произошло 13 чрезвычайных ситуаций, связанных с утечкой газа, в которых пострадало 65 человек и погиб 21 человек", — сказал Еникеев в Госдуме.

По его словам, по сравнению с 2016-м такие ЧП стали происходить реже на 8,3%, но люди стали реже получать травмы при таких взрывах (погибших меньше на 19,2%, пострадавших — на 34,7%).

Еникеев отметил, что этого удалось достичь благодаря усилению профилактической работы, в частности, в группах риска.

"Система реагирования во всех случаях сработала оперативно и правильно — оказана необходимая помощь пострадавшим, в кратчайшие сроки произведена оценка зданий на предмет возможности дальнейшего проживания граждан, а также восстановление разрушенных объектов инфраструктуры", — заявил Еникеев.

По его словам, основными причинами утечки и взрывов газа являются человеческий фактор и нарушение режима эксплуатации систем. Большинство в России газовых плит не оборудовано устройствами, отключающими газ при повышении или отсутствии давления.

Крупнейший за последнее время взрыв газа произошел 9 ноября в Ижевске, в результате целый подъезд жилого дома рухнул с первого по девятый этаж. Погибли семь человек, идет расследование.