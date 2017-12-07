Защита Улюкаева недовольна, что прокурор говорит афоризмами

Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. 7 декабря 2017

Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. 7 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Защита бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева заподозрила прокурора в нарушении профессиональной этики из-за частого использования афоризмов, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Защита напомнила, что Борис Непорожный позволял себе выражения "как сыр в масле", "то помнит, то не помнит", "соврал, а потом сказал первое, что в голову придет".

Между тем Кодекс профессиональной этики прокурорского работника предписывает обвинителю быть корректным и вежливым со всеми участниками процесса.

"Я думаю, что такие выражения не только недопустимы, но и являются нарушением кодекса профессиональной этики", — заявила адвокат Лариса Каштанова.

Подробнее о деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>



