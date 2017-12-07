Защита Улюкаева недовольна, что прокурор говорит афоризмами

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Защита бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева заподозрила прокурора в нарушении профессиональной этики из-за частого использования афоризмов, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
Между тем Кодекс профессиональной этики прокурорского работника предписывает обвинителю быть корректным и вежливым со всеми участниками процесса.
"Я думаю, что такие выражения не только недопустимы, но и являются нарушением кодекса профессиональной этики", — заявила адвокат Лариса Каштанова.