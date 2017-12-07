Прокурор не поверил Улюкаеву, обвинившему Сечина в оговоре

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Прокурор заявил, что не верит в версию оговора бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева главой "Роснефти" Игорем Сечиным, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Он напомнил, что мотив предполагаемого оговора Улюкаев назвал только в конце судебного следствия — это сделка по приватизации части акций "Роснефти".

"Улюкаев все это время скрывал мотив оговора, лишая следствие и суд шанса проверить ее", — отметил прокурор. Он напомнил, что Улюкаев никогда не высказывался против приватизации, структура сделки была не определена, к тому же он, по мнению прокурора, не мог ей помешать.

Подробнее о деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>



