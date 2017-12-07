Следователи возбудили дело после крушения вертолета на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 7 дек — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения вертолета в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
"По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена", — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал источник в правоохранительных органах, вероятной причиной крушения мог стать сильный туман.