Следователи возбудили дело после крушения вертолета на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 7 дек — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения вертолета в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Во вторник вертолет Robinson-44 потерпел крушение при проведении планового полета по проверке нефтепровода. Два человека погибли: 52-летний командир судна и 49-летний пассажир — сотрудник "Черномортранснефти". По словам представителя ГУМЧС по Ставропольскому краю, обломки машины были найдены около населенного пункта Кианкиз Андроповского района. Вертолет принадлежал московской авиакомпании "Баркол".

"По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал источник в правоохранительных органах, вероятной причиной крушения мог стать сильный туман.