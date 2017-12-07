В Кемерово задержали подозреваемого в изнасиловании восьмилетней девочки

КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. Полицейские в течение нескольких часов задержали подозреваемого в совершении насильственного преступления сексуального характера в отношении восьмилетней девочки в Рудничном районе города Кемерово, сообщили РИА Новости в четверг в региональном главке МВД.

Инцидент произошел накануне вечером. По информации полиции, неизвестный на улице встретил школьницу и под угрозой расправы завел ее в массив гаражей, где изнасиловал.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался ранее судимый 18-летний местный житель. В настоящее время с ним работают следователи СУСК РФ по Кемеровской области", — сказали в ведомстве.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Следователи выяснили, что девочка дошла до дома и рассказала родственникам о том, что мужчина ей причинил сильную боль, ей была оказана медицинская помощь.

При осмотре места преступления и прилегающей территории использовалась криминалистическая техника, в частности источник экспертного света. Изъяты варежки потерпевшей и образцы биологического происхождения, назначены экспертизы.

"В течение нескольких часов были отработаны ранее судимые лица, а также возможные свидетели произошедшего. В результате профессиональных действий сотрудников СК и полиции подозреваемый был задержан. В момент задержания он сопротивление не оказывал, в ванной комнате были обнаружен замоченные в воде вещи, принадлежащие подозреваемому", — отмечает следствие.

В ходе предварительного следствия подозреваемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу. По данным СУСК, он находится на учете в наркологическом диспансере в связи с употреблением наркотических веществ. Семья потерпевшей характеризуется положительно, добавили в ведомстве.