Оперативники не нарушали права Улюкаева в ходе прослушки, заявил прокурор

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у Замоскворецкого суда после слушаний по его делу. 4 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у Замоскворецкого суда после слушаний по его делу. 4 декабря 2017

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Оперативники не нарушали права бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева в ходе прослушки и следственного эксперимента, заявил прокурор Павел Филипчук в Замоскворецком суде Москвы.

"Сотрудники ФСБ действовали в соответствии с полномочиями, предоставленными законом", — сказал он. По словам прокурора, звукозаписывающую аппаратуру главе "Роснефти" Игорю Сечину выдали на основании приказа ФСБ.

Конкретное оборудование он не смог назвать из-за тайны оперативно-технических мероприятий.