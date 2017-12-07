В Архангельске двое детей сломали позвоночники в батутном центре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Двое детей сломали позвоночники, прыгая на батуте в одном из торгово-развлекательных центров Архангельска, сообщает региональный главк Следственного комитета.

Мальчики 8 и 9 лет получили компрессионные переломы позвоночников еще в октябре. Сообщение об этом появилось в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте", после чего следователи провели проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело.

По версии СК, в батутном центре "за денежное вознаграждение оказана услуга, не отвечающая требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшая получение травм".

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Прыжки на батуте неоднократно становились причиной травм. В ноябре пострадали двое детей в Кургане, а в сентябре два ребенка получили переломы в батутном центре Нижнего Новгорода. В июне иркутские следователи возбудили четыре уголовных дела из-за травмирования детей в подобных развлекательных центрах.