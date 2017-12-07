Сечин не провоцировал Улюкаева на взятку, заявил прокурор

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не провоцировал на взятку бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, заявил в суде прокурор Павел Филипчук.
В четверг в Замоскворецком суде столицы продолжаются прения сторон по делу Улюкаева, обвиняемого в получении взятки от главы "Роснефти".
"Чтобы считать взятку провокацией, необходимо, чтобы Сечин сам первый предложил ему деньги. Однако достоверно установлено, что Улюкаев первый выдвинул требование о получении взятки", — сказал прокурор Филипчук.