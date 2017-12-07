В Кировской области группа наркосбытчиков переводила выручку в биткоины

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Кировские правоохранители в рамках расследования дела установили, что группа наркосбытчиков переводила полученную от продажи наркотиков выручку в биткоины, заведено дело об отмывании денежных средств, приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.

"Члены организованной группы осуществляли сбыт наркотических веществ бесконтактным способом. Деньги от покупателей поступали на электронные кошельки, которые постоянно менялись, а затем денежные средства переводились в криптовалюту (биткоины)", — рассказала официальный представитель МВД РФ.

Сообщается, что затем биткоины через электронные биржи выводились на счета, зарегистрированные преступниками, после чего криптовалюта конвертировалась обратно в рубли.

Заведено дело по статье "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".