В Кировской области группа наркосбытчиков переводила выручку в биткоины

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Кировские правоохранители в рамках расследования дела установили, что группа наркосбытчиков переводила полученную от продажи наркотиков выручку в биткоины, заведено дело об отмывании денежных средств, приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.
Сообщается, что затем биткоины через электронные биржи выводились на счета, зарегистрированные преступниками, после чего криптовалюта конвертировалась обратно в рубли.
Заведено дело по статье "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".