МЧС выявило массовые нарушения эксплуатации газового оборудования в России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Профилактические рейды выявили массовые нарушения эксплуатации газового оборудования в России — более 11 тысяч, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"Более 750 тысяч профилактических рейдов уже проведено. Выявлено более 11 тысяч нарушений; более 3 300 нарушений из-за ненадлежащей работы по обслуживанию газового оборудования", — сказал Пучков на расширенном заседании думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в четверг. За какой период были проведены проверки, он не уточнил.

Глава ведомства отметил, что выявлены проблемы диагностирования, задержки сроков замены оборудования. "Это технические вопросы, но они требуют серьезного внимания со стороны МЧС и всех структур, которые принимают участие в совещании", — подчеркнул министр.

По его словам, цель рейдов — "профилактика, предупреждение и наведение элементарного порядка, особенно в организациях, которые занимаются эксплуатацией газового хозяйства в отдаленных населенных пунктах".

По словам министра, необходимо организовать дополнительную подготовку и обучение всех категорий населения эксплуатации газового оборудования.

"Приоритет — подготовка детей, обучение родителей и пристальное внимание группам риска, особенно людям пожилого возраста", — сказал Пучков.