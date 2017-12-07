МЧС выявило массовые нарушения эксплуатации газового оборудования в России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Профилактические рейды выявили массовые нарушения эксплуатации газового оборудования в России — более 11 тысяч, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.
Глава ведомства отметил, что выявлены проблемы диагностирования, задержки сроков замены оборудования. "Это технические вопросы, но они требуют серьезного внимания со стороны МЧС и всех структур, которые принимают участие в совещании", — подчеркнул министр.
По его словам, цель рейдов — "профилактика, предупреждение и наведение элементарного порядка, особенно в организациях, которые занимаются эксплуатацией газового хозяйства в отдаленных населенных пунктах".
По словам министра, необходимо организовать дополнительную подготовку и обучение всех категорий населения эксплуатации газового оборудования.
"Приоритет — подготовка детей, обучение родителей и пристальное внимание группам риска, особенно людям пожилого возраста", — сказал Пучков.