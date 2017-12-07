В Кемерово задержали 78-летнего пенсионера с окровавленным топором

КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. Полицейские на вокзале в Кемерово задержали с окровавленным топором подозреваемого в убийстве сожительницы 78-летнего местного жителя, сообщила РИА Новости в четверг представитель регионального линейного управления МВД Елена Щербинина.

По ее словам, наряд транспортных полицейских при несении службы в здании кемеровского вокзала заметил мужчину, который распивал спиртные напитки. Его доставили в дежурную комнату полиции для составления протокола об административном правонарушении.

"При себе у 78-летнего кемеровчанина была небольшая спортивная сумка, в которой при досмотре транспортные полицейские обнаружили самодельный топор, обернутый в окровавленную газету. На топорище были также обнаружены бурые следы, напоминающие кровь, и фрагменты волос", — сказала собеседница агентства.

Правоохранители изъяли топор и биологический материал. Задержанного для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции "Заводский", где стало известно, что в одну из городских больниц на скорой помощи доставили 86-летнюю кемеровчанку с рубленой раной головы, повлекшей открытую черепно-мозговую травму и острую кровопотерю.

"От полученных травм женщина скончалась в реанимационном отделении. Установлено, что пострадавшая проживала вместе с задержанным, который стал подозреваемым в убийстве, скрывшимся с места происшествия", — сказала Щербинина.

Правоохранители проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства инцидента.