Мосгорсуд признал законным продление ареста замглавы УСБ СКР Ламонова

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Апелляционная инстанция Мосгорсуда не нашла нарушений в продлении срока ареста замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета полковника Александра Ламонова, обвиняемого в получении взятки от так называемого "вора в законе" Шакро Молодого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение о продлении ареста оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказал судья.

Полковник Ламонов просил отменить арест, утверждая, что скрываться не собирается. "Я не собираюсь скрываться от следствия, со мной выполнены практически все следственные действия", — сказала Ламонов, прося облегчить меру пресечения.

Ранее Мосгорсуд продлил до 19 января 2018 года арест главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замруководителя ГСУ СК Москвы генерал Денис Никандров. Срок предварительного расследования установлен до 15 февраля следующего года.

Изначально Максименко, Ламонов и Никандров обвинялись в получении от Захария Калашова (Шакро) 500 тысяч евро за якобы облегчение обвинения Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и освобождение его из СИЗО.

Из оглашенных в четверг в суде материалов следует, что дело Максименко выделено в отдельное производство, он совместно с защитниками приступил к ознакомлению с материалами дела.

Обвиняемые находятся под стражей с лета прошлого года.