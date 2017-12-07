Мосгорсуд признал законным продление ареста замглавы УСБ СКР Ламонова

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Апелляционная инстанция Мосгорсуда не нашла нарушений в продлении срока ареста замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета полковника Александра Ламонова, обвиняемого в получении взятки от так называемого "вора в законе" Шакро Молодого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Полковник Ламонов просил отменить арест, утверждая, что скрываться не собирается. "Я не собираюсь скрываться от следствия, со мной выполнены практически все следственные действия", — сказала Ламонов, прося облегчить меру пресечения.
Ранее Мосгорсуд продлил до 19 января 2018 года арест главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замруководителя ГСУ СК Москвы генерал Денис Никандров. Срок предварительного расследования установлен до 15 февраля следующего года.
Из оглашенных в четверг в суде материалов следует, что дело Максименко выделено в отдельное производство, он совместно с защитниками приступил к ознакомлению с материалами дела.
Обвиняемые находятся под стражей с лета прошлого года.