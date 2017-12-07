В Омской области мужчина получил срок за ДТП, в котором погибли его дети

НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Суд в Омской области признал 28-летнего местного жителя виновником ДТП, в котором погибли его жена и двое малолетних детей; мужчина утверждал, что за рулем была его жена.

"Большереченский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — сообщает в четверг прокуратура региона.

По данным ведомства, вечером 23 июля пьяный мужчина, не имея права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля Lada Priora и на трассе Омск — Тара, превысив скорость при обгоне на опасном участке дороги, допустил съезд машины на обочину встречной полосы. Автомобиль врезался в бетонную трубу и опрокинулся.

"Находившиеся в салоне автомобиля пассажиры и водитель, не пристегнутые ремнями безопасности, вылетели из салона. От полученных травм 31-летняя супруга водителя, их трехлетний сын скончались на месте, пятилетняя дочь умерла на следующий день в больнице. Водитель также получил серьезные телесные повреждения, но остался жив", — отметили в прокуратуре.

В суде мужчина отрицал свою вину, утверждая, что в момент аварии за рулем находилась его супруга. Однако родственники и знакомые показали, что погибшая не умела управлять транспортными средствами и не имела водительских прав. Кроме того, камера видеонаблюдения на АЗС незадолго до аварии сняла, как подсудимый садился за руль машины, а эксперты обнаружили на месте водителя его генетические следы, а не его жены.

"Большереченский районный суд Омской области назначил 28-летнему мужчине наказание шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", — сообщили в прокуратуре.