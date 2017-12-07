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Происшествия

В Омской области мужчина получил срок за ДТП, в котором погибли его дети

10:1907.12.2017
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© Fotolia / ctpaepРуки в наручниках. Архивное фотоРуки в наручниках. Архивное фото
© Fotolia / ctpaep

НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Суд в Омской области признал 28-летнего местного жителя виновником ДТП, в котором погибли его жена и двое малолетних детей; мужчина утверждал, что за рулем была его жена.

ДТП на автодороге Краснодар — Кропоткин. 31 августа 2017
© Фото : МВД России
Трое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

"Большереченский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — сообщает в четверг прокуратура региона.

По данным ведомства, вечером 23 июля пьяный мужчина, не имея права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля Lada Priora и на трассе Омск — Тара, превысив скорость при обгоне на опасном участке дороги, допустил съезд машины на обочину встречной полосы. Автомобиль врезался в бетонную трубу и опрокинулся.

"Находившиеся в салоне автомобиля пассажиры и водитель, не пристегнутые ремнями безопасности, вылетели из салона. От полученных травм 31-летняя супруга водителя, их трехлетний сын скончались на месте, пятилетняя дочь умерла на следующий день в больнице. Водитель также получил серьезные телесные повреждения, но остался жив", — отметили в прокуратуре.

На месте дтп около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017
© РИА Новости / МЧС России по Республике Татарстан
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В ДТП с автобусом в Татарстане, по уточненным данным, погибли четверо детей
В суде мужчина отрицал свою вину, утверждая, что в момент аварии за рулем находилась его супруга. Однако родственники и знакомые показали, что погибшая не умела управлять транспортными средствами и не имела водительских прав. Кроме того, камера видеонаблюдения на АЗС незадолго до аварии сняла, как подсудимый садился за руль машины, а эксперты обнаружили на месте водителя его генетические следы, а не его жены.

"Большереченский районный суд Омской области назначил 28-летнему мужчине наказание шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", — сообщили в прокуратуре.

Действия водителя при ДТП
© РИА Новости, Инфографика
Что делать в случае ДТП

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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kar-olga
Всего 6 лет лишения свободы? За 3 жизни?
Да он ПОЖИЗНЕННОЕ должен получить!
Что за неадекватное наказание?
10:24
07.12.2017
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