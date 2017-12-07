В Самаре требуют наказать воспитательницу, заставлявшую детей мыть унитазы

САМАРА, 7 дек — РИА Новости. Прокуратура требует наказать воспитателя из Самары, которая заставляла детей мыть унитазы, сообщил РИА Новости прокурор Кировского района города Денис Авдеев.

"Нами будет выдано представление в адрес главы департамента образования Самары. Мы будем настаивать на увольнении этого воспитателя детского сада. Также мы выясним, почему руководитель учреждения не приняла никаких мер", — сообщил собеседник агентства.

По словам прокурора Кировского района Самары Дениса Авдеева, в прокуратуру поступило заявление от родителей воспитанника одного из детских садов Кировского района города. Название учреждения в надзорном ведомстве не раскрывают. Мальчик сообщил, что он и другой ребенок мыли унитазы во время тихого часа по требованию воспитателя.

Как отметил Авдеев, факты, изложенные ребенком, нашли свое подтверждение. По данным прокуратуры, детей действительно заставляли мыть санитарные приборы.

"Подобные действия законом запрещены. Сама методика, которую использовал воспитатель, вызывает недоумение", — добавил Авдеев.

Родители одного из воспитанников детского сада также обратились к уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой. Проверка прокуратуры продолжается.