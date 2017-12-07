СК России возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил против экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко (2005-2007) уголовное дело о публичных призывах к терактам в российских городах, сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сообщается, что 2 июля Гриценко в эфире канала " 112 Украина " публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге. Российские следователи пришли к выводу, что в словах Гриценко содержатся призывы к террористической деятельности.

Отмечается, что по российскому закону иностранцы, не проживающие постоянно в России и совершившие за ее пределами преступление, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству.

"В связи с этим… возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко по признакам преступления "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", — сказала Петренко.