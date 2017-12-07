Власти Кузбасса окажут помощь пострадавшим в ДТП с участием микроавтобуса

КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. Сотрудники дома-интерната для престарелых и инвалидов, пострадавшие в четверг при столкновении служебного микроавтобуса и легкового автомобиля в Кемеровском районе, получат помощь от региональных властей, сообщили РИА Новости в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области.

"Семьям пострадавших в ДТП по поручению губернатора Амана Тулеева будет оказана материальная помощь. Планируется дальнейшая адресная помощь, будем следить за судьбой", — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло около 08.10 (04.10 мск) на 21-м километре автодороги Кемерово — Елыкаево — Старочервово. Столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и микроавтобус марки ГАЗ, в котором на смену ехали работники дома-интерната. По предварительной информации, иномарка выехала на полосу встречного движения. В результате аварии пострадали 16 человек: оба водителя и 14 пассажиров микроавтобуса.

Всех пострадавших доставили в Кемеровскую областную клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского. По последним данным, в стационаре остаются 12 человек с различными травмами. Состояние двоих врачи оценивают, как тяжелое, 10 человек — средней степени, еще двое с легкими травмами отказались от госпитализации.

Полицейские устанавливают все обстоятельства автоаварии и степень вины каждого из ее участников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.