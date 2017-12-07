Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. Двенадцать человек, пострадавших в столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Кемеровском районе, остаются на стационарном лечении в областной клинической больнице скорой помощи имени Подгорбунского, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости главный врач медучреждения Андрей Иванов.

ДТП произошло в четверг около 08.10 (04.10 мск) на 21-м километре автодороги Кемерово — Елыкаево — Старочервово. Столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и микроавтобус марки ГАЗ, в котором на смену ехали работники дома-интерната для престарелых и инвалидов. По предварительной информации, иномарка выехала на полосу встречного движения. В результате аварии пострадали 16 человек: оба водителя и 14 пассажиров микроавтобуса.

"В больницу доставлены 14 пострадавших, всем оказана медицинская помощь в максимально короткие сроки и в полном объеме. На данный момент в стационаре остаются 12 человек с черепно-мозговыми, травмами позвоночника и ушибами. Двое в тяжелом состоянии, 10 человек в состоянии средней степени тяжести, еще двое с легкими травмами отказались от госпитализации и будут проходить лечение амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, все пострадавшие находятся на разных этапах лечения, при необходимости будет решаться вопрос об оперативном вмешательстве.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства автоаварии и степень вины каждого из ее участников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.