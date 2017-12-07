Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 7 дек — РИА Новости. Двенадцать человек, пострадавших в столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Кемеровском районе, остаются на стационарном лечении в областной клинической больнице скорой помощи имени Подгорбунского, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости главный врач медучреждения Андрей Иванов.
"В больницу доставлены 14 пострадавших, всем оказана медицинская помощь в максимально короткие сроки и в полном объеме. На данный момент в стационаре остаются 12 человек с черепно-мозговыми, травмами позвоночника и ушибами. Двое в тяжелом состоянии, 10 человек в состоянии средней степени тяжести, еще двое с легкими травмами отказались от госпитализации и будут проходить лечение амбулаторно", — сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие находятся на разных этапах лечения, при необходимости будет решаться вопрос об оперативном вмешательстве.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства автоаварии и степень вины каждого из ее участников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.