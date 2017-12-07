Звонок о минировании детсада в Москве оказался ложным

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Угроза взрыва в детском саду "Олимп" на юге Москвы после анонимного звонка о "минировании" не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

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Ранее сообщалось о проверке из-за звонка с угрозой взрыва в помещении детского сада "Олимп" по адресу: улица Болотниковская, дом 2, корп.2.

"Проверка завершена, угроза взрыва не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.