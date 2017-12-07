В Брянске потушили пожар в исправительной колонии

ВОРОНЕЖ, 7 дек — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в прачечной на территории исправительной колонии в Брянске, никто не пострадал, сообщает управление МЧС по региону.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что утром в четверг на улице Комарова в исправительной колонии № 1 УФСИН в Брянске загорелось здание прачечной. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

По данным управления МЧС, информация о пожаре поступила в 7.25 мск.

"По прибытию к месту вызова в 07.31 первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение одноэтажного кирпичного строения размером 30 на 15 метров, по всей площади. На тушение подано два ручных пожарных ствола. В 07.47 загорание локализовано, в 08.08 — ликвидировано", — говорится в сообщении.

По данным управления МЧС, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.