Полиция проверяет данные об обстреле двух пассажирских автобусов под Пермью

УФА, 7 дек – РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения окон двух пассажирских автобусов в небольшом городе Краснокамск под Пермью, так в пресс-службе МВД по Пермскому краю прокомментировали РИА Новости сообщения ряда СМИ об обстреле пассажирских автобусов.

Ряд СМИ ранее сообщили, что неизвестные в Краснокамске обстреляли из пневматического оружия два автобуса, при этом в салоне в момент происшествия находились пассажиры.

"Утром 6 декабря в отдел полиции города Краснокамска поступили сообщения о том, что у двух маршрутных автобусов повреждены окна. Пострадавших нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства", — сообщили РИА Новости в пресс-службе пермской полиции.

При этом в МВД не сообщают, при каких обстоятельствах автобусы получили повреждения.