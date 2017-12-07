СМИ: военный комплекс наблюдения зафиксировал момент аварии блока "Фрегат"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Военный комплекс наблюдения Минобороны России "Крона" зафиксировал момент падения в Северную Атлантику разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками; данные уже переданы "Роскосмосу", сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники.
Отделившиеся части ракеты упали в районах Амурской области и в Якутии.
Издание отмечает, что лазерно-радиолокационный комплекс распознавания космических объектов был введен в строй на Дальнем Востоке недавно. В момент аварии разгонный блок был вне зоны досягаемости наземных телеметрических станций "Роскосмоса", но инцидент зафиксировала военная система. Источник "Известий" в "Роскосмосе" подтвердил получение данных от военных.
"Системой было зафиксировано нештатное резкое изменение траектории разгонного блока. Информация используется для расследования случившегося", — приводит газета его слова.
"Система "Крона" прошла проверку. Была подтверждена ее способность обнаруживать объекты на нестандартных орбитах", — сказал газете источник в военном ведомстве.
В компании "РТИ Система", изготавливающей оборудование для комплекса "Крона", газете рассказали, что сейчас эта система состоит из двух "узлов". Один из них расположен на Кавказе, второй — на Дальнем Востоке, и в эксплуатацию он был введен недавно.