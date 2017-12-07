СМИ: военный комплекс наблюдения зафиксировал момент аварии блока "Фрегат"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Военный комплекс наблюдения Минобороны России "Крона" зафиксировал момент падения в Северную Атлантику разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками; данные уже переданы "Роскосмосу", сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники.

Как сообщалось ранее, второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости, нештатная ситуация могла возникнуть из-за ошибки в полетном задании ракеты и разгонного блока "Фрегат", азимут на которых отсчитывается по-разному.

Отделившиеся части ракеты упали в районах Амурской области и в Якутии.

Издание отмечает, что лазерно-радиолокационный комплекс распознавания космических объектов был введен в строй на Дальнем Востоке недавно. В момент аварии разгонный блок был вне зоны досягаемости наземных телеметрических станций "Роскосмоса", но инцидент зафиксировала военная система. Источник "Известий" в "Роскосмосе" подтвердил получение данных от военных.

"Системой было зафиксировано нештатное резкое изменение траектории разгонного блока. Информация используется для расследования случившегося", — приводит газета его слова.

В Минобороны газете сообщили, что это было первое "боевое" испытание нового элемента российской системы контроля космического пространства.

"Система "Крона" прошла проверку. Была подтверждена ее способность обнаруживать объекты на нестандартных орбитах", — сказал газете источник в военном ведомстве.

В компании "РТИ Система", изготавливающей оборудование для комплекса "Крона", газете рассказали, что сейчас эта система состоит из двух "узлов". Один из них расположен на Кавказе, второй — на Дальнем Востоке, и в эксплуатацию он был введен недавно.