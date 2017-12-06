В Москве из общежития РГГУ эвакуировали более 50 человек, сообщил источник

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Свыше 50 человек эвакуировали в среду вечером из общежития Российского государственного гуманитарного университета в центре Москвы после возгорания на четвертом этаже здания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Очаг возгорания находился в комнате на четвертом этаже восьмиэтажного общежития РГГУ. Из здания эвакуировали более 50 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар удалось оперативно ликвидировать. Люди не пострадали. Обстоятельства ЧП выясняются.