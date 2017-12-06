Московский суд начнет рассматривать дело "бога Кузи" 18 декабря

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы 18 декабря начнет рассматривать по существу дело организатора секты, именующего себя "богом Кузей", и его соучастников, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Слушания по существу назначены на 18 декабря в 14.00", — сказал Черников.

Суд продлил арест "богу Кузе" до 28 мая 2018 года.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении "бога Кузи" Андрея Попова за создание секты и мошенничество.

МВД сообщало, что пятеро соучастников Попова также обвиняются по статьям "Участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, — религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, с пропагандой деяний", "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".

Следствием установлено, что в сентябре 2007 года обвиняемый создал секту, деятельность которой связана с причинением вреда здоровью граждан. Он также привлек к руководству сектой ряд лиц, которым сообщил о своих намерениях.

Во время оперативных мероприятий в московских квартирах пособников Попова были изъяты денежные средства, а также специфическая литература и экзотические животные. Кроме того, были изъяты компьютеры и тетради с "бухгалтерскими записями", свидетельствующие о противоправном завладении денежными средствами граждан.