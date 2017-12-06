Басманный суд продлил арест экс-главе Марий Эл до 12 февраля

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 12 февраля 2018 года арест экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталье Кожановой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемых Маркелова и Кожановой меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 февраля", — огласила решение судья Елена Ленская в среду.

Следователи считают, что Маркелов получил через доверенное лицо, Кожанову, от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.