Глава Крыма заявил, что помог поймать коррупционера из ФАС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что помог совместно с полицией организовать операцию по выявлению преступной коррупционной схемы, по итогам которой был задержан заместитель главы регионального управления ФАС.

По данным СК РФ, замглавы управления ФАС по Крыму и Севастополю Вячеслав Токарев подозревается в получении взятки в 3 миллиона рублей. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Токарев был задержан во вторник сотрудниками ФСБ совместно с полицией.

"Ко мне обратился предприниматель с жалобой на коррупционные действия Токарева. По моей инициативе состоялся телефонный разговор с министром внутренних дел по республике Крым Сергеем Вадимовичем Абисовым. Чиновник, подозреваемый в получении взятки, был задержан. Благодарю сотрудников МВД и ФСБ за профессиональную работу", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По данным следствия, подозреваемый, имея информацию о том, что в УФАС по республике Крым и городу Севастополю поступила жалоба на одну из организаций, участвующих в тендере, планировал получить взятки за рассмотрение жалобы в интересах данной организации. Для этого он привлек к преступлению знакомых и потребовал через них от представителей организации 3 миллиона рублей, считает следствие.

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