Житель Казани получил 13 лет за стрельбу в полицейских и захват заложников

КАЗАНЬ, 6 дек — РИА Новости. Верховный суд Татарстана в среду приговорил жителя Казани Ильдара Кадырова, стрелявшего в полицейских, захватившего пенсионеров в заложники и скрывшегося от преследования в женской одежде, к 13 годам колонии строгого режима, сообщает МВД по республике.

"Верховный суд Татарстана признал 59-летнего Кадырова виновным в незаконном обороте оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и приговорил к 13 годам колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

В мае 2017 года органы дознания возбудили уголовное дело по факту поджога автомобиля в Казани, и в связи с информацией о возможной причастности к совершению преступления Кадырова пятеро полицейских прибыли к нему на дачу в Высокогорском районе. По версии следствия, понимая, что в ходе обыска у него будут обнаружены незаконно хранящиеся два пистолета Макарова и патроны, Кадыров стал стрелять в полицейских и убежал.

Оторвавшись от преследователей, раненный в ноги подозреваемый, как установлено следствием, захватил чету пенсионеров и потребовал отвезти его в Казань на их автомобиле. Однако по дороге выпрыгнул из машины, на одном из садовых участков похитил велосипед и переоделся в женскую одежду, пытаясь скрыться. Кадыров был задержан утром следующего дня.

Мужчине было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, похищении человека, краже. От дачи показаний обвиняемый, в 1980-е годы уже привлекавшийся к уголовной ответственности, отказался.