Под Волгоградом выявили новую вспышку АЧС

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россельхознадзор выявил новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Волгоградской области, сообщает ведомство в среду.

Ранее Россельхознадзор уже неоднократно выявлял вспышки АЧС в этом регионе. Например, только этой осенью в сентябре вирус обнаружили в пробах патологического материала, отобранного от павшего дикого кабана в государственном охотничьем заказнике регионального значения "Лещевский", расположенного в Светлоярском районе, а в октябре — в личном подсобном хозяйстве в городе Суровикино.

В этот раз вирус обнаружили 5 декабря в пробах патологического материала, отобранного на территории животноводческого хозяйства Среднеахтубинского района.

"В настоящее время на территории Среднеахтубинского района проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения АЧС", — также говорится в сообщении ведомства.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.