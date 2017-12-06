Готовивший теракт уфимец хотел доказать приверженность ИГ*, сообщили в ФСБ

УФА, 6 дек – РИА Новости. Житель Уфы, осужденный с подельниками за подготовку к террористическому акту, хотел взорвать автобус с пассажирами, чтобы доказать свою приверженность запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) и намеревался после этого уехать Сирию воевать на стороне террористов, сообщает управление ФСБ по республике Башкортостан.

Ранее Приволжский военный суд сообщал, что к различным срокам лишения свободы приговорены житель Уфы, пенсионерка из Уфимского района и житель Самарской области, причастные к подготовке к террористическому акту в Уфе: они хотели взорвать автобус с пассажирами.

"Осужденный уфимец Азамат Ишебаев намеревался совершить теракт в городе Уфе, чтобы доказать свою приверженность международной террористической организации "Исламское государство"*. В ходе обыска у него были обнаружены компоненты и вещества, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства. Также установлено, что в период подготовки теракта мужчина безуспешно предпринял попытку к склонению своего несовершеннолетнего знакомого принять непосредственное участие в преступлении, совершив самоподрыв в людном месте", — сообщает УФСБ по региону.

Отмечается, что осужденная пенсионерка – 54-летняя жительница Уфимского района Асма Шарипова, кроме координации и финансирования подготовки к теракту, вовлекала в группировку других людей, а мужчина из Самары Зокиржон Парпиев инструктировал Ишбаева по изготовлению и применению самодельного взрывного устройства, а также снабдил его поддельными документами для выезда в Сирию после планируемого теракта. При задержании у Парпиева изъяты автомат с боеприпасами и взрывчатое вещество.

* Террористическая организация, запрещена в России