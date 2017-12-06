Под Петербургом на берегу озера нашли тело подростка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после обнаружения тела подростка на берегу озера в районе Вознесенского шоссе в городе Колпино (пригород Санкт-Петербурга), сообщает в среду ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственным отделом… проводится доследственная проверка по факту обнаружения вечером 5 декабря… на берегу озера недалеко от Вознесенского шоссе в Колпино тела несовершеннолетнего 2000 года рождения. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти", — говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в сообщении.

По данным региональных СМИ, с заявлением о пропаже старшеклассника в правоохранительные органы обратилась его мать, сообщившая, что ранним утром в понедельник сын ушел из дома и не вернулся. Сообщалось, что поиски продолжались 18 часов, и в результате подросток был обнаружен у водоема, находящегося неподалеку от его дома, без внешних признаков насильственной смерти.