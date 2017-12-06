В Екатеринбурге хитростью обезвредили пьяного, угрожавшего взорвать дом

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Правоохранителям пришлось пойти на хитрость, чтобы обезвредить пьяного жителя Екатеринбурга, устроившего дебош и угрожавшего взорвать газ в многоэтажном жилом доме; для этого они перекрыли подачу газа в квартиру, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее СМИ сообщили, что жильцы девятиэтажного дома в Екатеринбурге провели бессонную ночь на улице из-за угроз 38-летнего мужчины открыть газ в своей квартире и взорвать дом. Этой угрозе якобы предшествовала ссора мужчины с матерью-инвалидом, которую он избил в очередной раз, а она, защищаясь, плеснула на него кипятком. После этого инцидента соседи сразу же вызвали полицию.

"Инцидент произошел в доме 45 на улице Декабристов. Пьяный мужчина угрожал открыть вентиль газа и устроить взрыв. Мать вызвала полицию и газовиков", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в целях безопасности газ пришлось отключить. После этого дебошира задержала полиция.