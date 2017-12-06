В Югре возбудили дело после заражения девяти человек при очищении крови

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 дек — РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Ханты-Мансийском автономном округе после того, как девять человек заразились инфекционной болезнью печени, проходя процедуру очищения крови, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По версии следствия, в период с 2013 по 2016 год сотрудники одной из больниц, название которой в ведомстве не раскрывают, при оказании медицинской помощи по очищению крови допустили заражение девяти пациентов инфекционной болезнью печени. В СУСК отмечают, что это произошло "вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ "халатность", — добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Для этого, в частности, назначены криминалистические экспертизы. Как считают в следственном управлении, они позволят выявить причинно-следственную связь между действиями медицинских работников и заболеванием пациентов.