В Нижнем Новгороде полицейский застрелил соседа и покончил с собой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек – РИА Новости. Полицейский в Нижнем Новгороде несколько раз выстрелил в соседа по дому, который раньше также работал в полиции, а потом попытался совершить суицид, оба скончались в больнице.

"Следователи… возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении СУСК РФ по Нижегородской области..

В УМВД по Нижнему Новгороду РИА Новости уточнили: "Один из них полицейский, другой – бывший".

По версии следствия, во вторник вечером в доме по улице Паскаля в Ленинском районе города "подозреваемый произвел три выстрела из оружия в соседа, а затем попытался совершить суицид". "Оба пострадавших госпитализированы в городские больницы, 41-летний потерпевший от полученного ранения скончался, 6 декабря 36-летний подозреваемый также скончался в больнице", — уточняет СУСК.

По информации следственного управления, при осмотре места происшествия следователи изъяли предсмертную записку подозреваемого. Следователи не исключают, что причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт. Следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.

Начальником ГУМВД России по Нижегородской области генерал-майором полиции Ю.П. Куликом назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего, добавили в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области.