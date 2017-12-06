Во Владимирской области вновь обнаружил вспышку АЧС

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россельхознадзор вновь зафиксировал вспышку африканской чумы свиней (АЧС) во Владимирской области, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Владимирской области", — говорится в сообщении.

Поясняется, что 4 декабря в патологическом материале, отобранном от домашней свиньи, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве в деревне Пшеницыно Гусь-Хрустального района, выделен геном вируса АЧС.

В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы области под контролем управления Россельхознадзора.

Ведомство уже неоднократно сообщало о вспышках АЧС в этом регионе.

АЧС — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.