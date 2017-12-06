В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании вокзалов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Жителя Екатеринбурга задержали по подозрению в ложном минировании железнодорожного и автовокзала, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, вокзалы были "заминированы" злоумышленником поздно вечером 29 ноября, опасные предметы не обнаружили.

"Сотрудники оперативных служб полиции и ФСБ Екатеринбурга в ходе поисковых мероприятий вычислили и задержали очередного лжеминера. Подозреваемым оказался 33-летний судимый неработающий гражданин Юнусов, проживающий в областном центре. 29 ноября 2017 года в 22.30 (по местному времени) он по телефону сообщил о готовящемся преступлении на территории Северного автовокзала и Железнодорожного вокзала столицы Среднего Урала", — уточнил Горелых.

По его словам, задержанный рассказал, что в тот день злоупотребил алкоголем. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В качестве меры пресечения с него взяли обязательство о явке.