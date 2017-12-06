В центре Москвы двое рабочих получили травмы на стройплощадке

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Двое рабочих получили травмы при проведении строительных работ в центре Москвы, проводится проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК РФ Юлия Иванова.

По ее словам, утром 5 декабря в ходе проведения строительных работ по Кадашевскому переулку в городе Москве двое рабочих получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медучреждение, где им оказывается помощь.

"Проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.