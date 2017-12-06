Под Самарой восстановили электроснабжение, поврежденное во время непогоды

САМАРА, 6 дек — РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в селах Самарской области, где произошло отключение из-за непогоды, сообщает пресс-служба компании "Самарские распределительные сети".

Ранее сообщалось, что во вторник в результате неблагоприятных погодных условий — мокрый снег с дождем и сильными порывами ветра — произошел ряд технологических нарушений в работе энергооборудования ряда районов Самарской области. Наибольшее число отключений произошло в Безенчукском, Красноармейском, Пестравском и Сызранском районах.

"Все потребители, в том числе и оказавшиеся без электроснабжения социально-значимые объекты, в настоящее время запитаны, в том числе по резервным схемам", — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, энергетики в круглосуточном режиме ведут работы по восстановлению постоянной схемы электроснабжения потребителей. Всего в работах задействовано 15 бригад (66 человек) и 18 единиц техники, в том числе и прибывшие на помощь самарским энергетикам четыре бригады "Оренбургэнерго". На воздушных линиях электропередачи проводится плавка гололеда. Там, где эта операция невозможна, энергетики осуществляют механическую обивку наледи.

По информации пресс-службы, работу специалистов филиала сильно затрудняет непогода. Из-за непрекращающегося всю ночь снегопада обход линий и определение мест повреждений был чрезвычайно затруднен. На некоторых участках энергетики буквально проваливались в снег. Сейчас энергетики пытаются восстановить электроснабжение всех потребителей по постоянной схеме электроснабжения в районах, пострадавших от разгула стихии.

По данным Приволжского УГМС, во вторник и в среду в Самарской области местами сильные преимущественно в виде снега и мокрого снега, скорость ветра 8-13 метров в секунду. Во вторник в Самаре выпало 24,4 миллиметра снега, что в 2,5 раза превысило предыдущий рекорд, державшийся с 1937 года. Сильный снегопад вызвал заторы на федеральных трассах в регионе, движение на некоторых автодорогах было частично ограничено.