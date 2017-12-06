В Приморье женщина прописала в квартире почти две тысячи иностранцев

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Жительница Уссурийска, которая ранее была осуждена за фиктивную постановку на учет 9 тысяч иностранцев, ответит в суде по обвинению в том, что незаконно прописала в своей квартире почти 2 тысячи человек, сообщила прокуратура Приморья.

"Она незаконно поставила на учет 1992 иностранца по месту пребывания в жилом помещении… Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, в ходе которой и выявлены нарушения требований миграционного законодательства. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку деятельности уполномоченных за регистрацию органов.

Фигурантке в декабре 2016 года был назначен штраф — тогда суд установил, что она осуществила фиктивную постановку на учет свыше 9 тысяч иностранцев.