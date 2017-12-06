НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Суд в Омске приговорил к штрафу и компенсации 29-летнюю женщину, сломавшую нос фельдшеру скорой помощи, у которой также диагностировали сотрясение головного мозга, сообщила в среду прокуратура Омской области.

"Ленинский районный суд Омска назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал ее выплатить потерпевшей 20 тысяч рублей в счет компенсации причиненного морального вреда", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, утром 9 сентября 2017 года женщина вместе со своим супругом в состоянии алкогольного опьянения была доставлена в омский отдел полиции №5 из развлекательного заведения для разбирательства после учиненной там драки.

"Находясь в помещении фойе отдела полиции, она попросила вызвать ей бригаду скорой медицинской помощи, жалуясь на боль в руке. Во время осмотра женщина из хулиганских побуждений нанесла фельдшеру скорой медицинской помощи один удар правой рукой в область лица", — говорится в сообщении. У медработника были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей носа.

При этом, отметили в прокуратуре, женщина в присутствии посторонних публично оскорбила в грубой нецензурной форме сотрудника полиции.

В свою очередь в следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что в ходе следствия обвиняемая вину не признала, пояснив, что "ударила врача рефлекторно". Однако инцидент был записан сотрудниками полиции на видеокамеру мобильного телефона, и эта видеозапись послужила одним из доказательств по уголовному делу, добавили в СУСК.