В Омске более 260 человек эвакуировали из детсада после короткого замыкания

НОВОСИБИРСК, 6 дек – РИА Новости. Короткое замыкание в электрощитке одного из детских садов в Омске стало причиной эвакуации из учреждения детей и персонала – всего 267 человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС по региону.

"Как такового пожара в детском саду не было, только небольшое задымление. Всего было эвакуировано 267 человек, включая персонал", — сообщил собеседник агентства.

В свою очередь, представитель городского департамента образования уточнил, что в здании детского сада №81 произошло возгорание электрощитка. Было небольшое задымление, в связи с чем детей эвакуировали и их забрали родители.

"Никто из детей не пострадал, зданию не причинен ущерб. В настоящее время детский сад обесточен. Он возобновит свою работу в понедельник. При необходимости детям временно будут предоставлены места в ближайших детских садах", — сказал он.