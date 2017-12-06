В Петербурге сотрудника МЧС осудили за взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в среду приговорил к условному сроку инспектора городского управления МЧС Виталия Капрова, бравшего взятки за непривлечение юрлиц к ответственности за нарушения правил пожарной безопасности, сообщает объединённая пресс-служба городских судов (ОПС).
Кроме того, подсудимый получил 85 тысяч рублей от ЗАО "Строительное Объединение квартальной застройки", сотрудников которого Капров в ходе проведения проверки склонил к оказанию спонсорской помощи в виде покупки якобы необходимых для его отдела специальных костюмов. Переданный Капровым в организацию счёт был оплачен, похищенными деньгами сотрудник МЧС распорядился по своему усмотрению.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно, с испытательным сроком 3,5 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти на срок 2 года", — говорится в сообщении.
Доказанные следствием эпизоды преступной деятельности сотрудника МЧС относятся к периоду с декабря 2013 по сентябрь 2014 года. Выдвинутые обвинения подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся. По решению суда Капров обязан в полном объёме выплатить суммы, заявленные в гражданских исках потерпевших.