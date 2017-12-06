В Хабаровске бабушка и внучка погибли при пожаре в частном доме

ХАБАРОВСК, 6 дек — РИА Новости. Пожар произошел в ночь на среду в частном доме в Хабаровске, где проживала многодетная семья, погибли бабушка и 10-летняя внучка, 16-летний внук доставлен в больницу с ожогами, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

"Двухэтажный кирпичный дом загорелся ночью в среду в поселке Восход Хабаровского района. В коттедже проживала многодетная семья. Женщина с тремя детьми и пожилым отцом успели спастись, 16-летний подросток получил ожоги и госпитализирован. Бабушка 1958 года рождения и девочка 10 лет не смогли выбраться на улицу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что семья, по словам соседей, благополучная. По предварительным данным, пожар возник на крыше дома, его причиной могло стать короткое замыкание.

Сообщается также, что из-за позднего обнаружения возгорания и сообщения о нём, пожар стремительно развивался, дом полностью пострадал от огня. На полную ликвидацию возгорания у пожарных ушло около пяти часов.