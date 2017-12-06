В Хабаровске бабушка и внучка погибли при пожаре в частном доме

ХАБАРОВСК, 6 дек — РИА Новости. Пожар произошел в ночь на среду в частном доме в Хабаровске, где проживала многодетная семья, погибли бабушка и 10-летняя внучка, 16-летний внук доставлен в больницу с ожогами, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Отмечается, что семья, по словам соседей, благополучная. По предварительным данным, пожар возник на крыше дома, его причиной могло стать короткое замыкание.
Сообщается также, что из-за позднего обнаружения возгорания и сообщения о нём, пожар стремительно развивался, дом полностью пострадал от огня. На полную ликвидацию возгорания у пожарных ушло около пяти часов.