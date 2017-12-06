В Оренбурге возбудили дело после пожара в торговом центре

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в ТЦ "Мега Мир" в Оренбурге, сообщается на сайте регионального СУСК.

"Возбуждено уголовное дело по факту возгорания помещений ООО торгово-промышленной группы "Мега Мир" (ТК "Мир"), расположенного в городе Оренбурге, по признакам преступлений, предусмотренных статьей… "Халатность" и статьей… "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 декабря на первом этаже произошло возгорание в помещении ООО ТПГ "Мега Мир", расположенного по проспекту Победы, 75 в Оренбурге. В результате пожара произошло разрушение торговых площадей здания. Повреждено имущество собственника и арендаторов, а также полностью выгорели внутренние конструкции. Данные последствия наступили из-за ненадлежащего исполнения обязанностей лиц, ответственных за противопожарную безопасность ТЦ, указывается в сообщении.