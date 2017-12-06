В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погиб ребенок

КРАСНОЯРСК, 6 дек — РИА Новости. Жилой дом сгорел во время пожара в Красноярском крае, погиб ребенок, еще три человека пострадали, сообщили в МЧС по краю.

По данным краевого главка, пожар произошел в Емельяновском районе в двухэтажном жилом доме, в котором проживала семья с маленькими детьми. По прибытию на место вызова подразделений МЧС дом был полностью охвачен огнем. Через 40 минут пожар был ликвидирован на площади 96 квадратных метров.

"По данным правоохранительных органов, на пожаре пострадали три человека: хозяин дома, его жена и грудной ребенок, девочка. В огне погиб 9-летний мальчик", — сообщили в МЧС.

В ГСУСК региона сообщили, что мужчина и женщина с ожогами тела от 40 до 80% доставлены в больницу. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства.