В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погиб ребенок

КРАСНОЯРСК, 6 дек — РИА Новости. Жилой дом сгорел во время пожара в Красноярском крае, погиб ребенок, еще три человека пострадали, сообщили в МЧС по краю.
"По данным правоохранительных органов, на пожаре пострадали три человека: хозяин дома, его жена и грудной ребенок, девочка. В огне погиб 9-летний мальчик", — сообщили в МЧС.
В ГСУСК региона сообщили, что мужчина и женщина с ожогами тела от 40 до 80% доставлены в больницу. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства.