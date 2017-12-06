В Хабаровском крае подсчитали число детей, погибших при пожарах в 2017 году

ХАБАРОВСК, 6 дек — РИА Новости. Восемь детей погибли с начала этого года в Хабаровском крае во время бытовых пожаров, что вдвое больше, чем в 2016 году, сообщает в среду региональный главк МЧС России.

"В Хабаровском крае с января по настоящее время зарегистрировано 2,71 тысячи пожаров, за аналогический период прошлого года их было 2,84 тысячи. При этом огонь унес жизни 86 человек, в том числе и восьми детей. При этом гибель детей на пожарах, по сравнению с показателями прошлого года, возросла в два раза", — приводятся в сообщении слова заместителя начальника ГУМЧС России по Хабаровскому краю Алексея Яковлева.

По данным МЧС, основной причиной возгораний в жилых домах стали неисправность электроприборов или нарушение требований эксплуатации электрооборудования.

"Чтобы остановить эту тенденцию с началом холодов, сотрудниками пожарного надзора и органами местного самоуправления усилена профилактическая работа по предупреждению бытовых пожаров. Организованы совместные рейды, беседы, встречи с населением. На особый контроль также взято около трех тысяч жилых домов, в том числе, "группы риска", в которых проживают малообеспеченные, многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды",- отметил Яковлев.

В настоящее время в Хабаровском крае отмечаются сильные морозы. Температура воздуха — на семь градусов ниже климатической нормы для первой декаде декабря. Так, например, в среду ночью в Хабаровске столбик термометра опустился почти до 30 градусов мороза. Днем "потеплело" до 25 мороза.