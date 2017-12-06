Прокуратура назвала причины аварии на Якутской ГРЭС

ХАБАРОВСК, 6 дек — РИА Новости. Авария на Якутской ГРЭС, в результате которой в минувшем октябре остались без электричества Якутск и несколько районов республики, произошла из-за технических нарушений и организационных просчетов должностных лиц электростанции, сообщает в среду прокуратура республики Саха (Якутия).

При запуске газотурбинной установки на станции 1 октября 2017 года произошел взрыв, вследствие чего возник пожар и сработала аварийная защита. Из-за последовавшего отключения энергоснабжения свыше 300 тысяч потребителей в Якутске и семи районах республики остались без электроэнергии. С момента аварийного отключения до полного восстановления электроснабжения прошло более семи часов. В результате аварии пострадал один работник компании.

По факту аварии прокуратура проводила проверку.

"Установлено, что причиной чрезвычайной ситуации явились как технические нарушения, так и организационные просчеты, допущенные ответственными должностными лицами при эксплуатации Якутской ГРЭС", — говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, технологическому нарушению способствовало проведение подготовительных пусковых работ при неоконченных ремонтных работах, несоблюдение сотрудниками станции требований правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

Сообщается, что прокурорами в рамках проверки дана оценка организации работы ПАО "Якутскэнерго" по предотвращению аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики. "Установлено, что в нарушение требований законодательства об электроэнергетике, иных нормативных актов, обществом допускаются факты сокрытия случаев технологических нарушений, неполноты проведения расследований их причин, что является недопустимым", — отмечает прокуратура.

По результатам проверки прокуратура города Якутска внесла в адрес генерального директора ПАО "Якутскэнерго" представление об устранении нарушений закона, а также возбудила в отношении юридического лица — ПАО "Якутскэнерго" — административное дело по статье "Грубое нарушение требований промышленной безопасности". Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.