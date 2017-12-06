В Пензе восстановили отопление после аварии на теплосетях

САРАТОВ, 6 дек — РИА Новости. Отопление более чем в 180 жилых домах и 12 социальных объектах Пензы восстановлено в ночь на среду после устранения повреждений на тепломагистрали, сообщил региональный главк МЧС.

Во вторник компания "Т Плюс" сообщала, что из-за прорывов на тепломагистрали в Пензе без тепла остались более 180 жилых домов и 12 социальных объектов. По данным Минэнерго РФ, в зоне отключения оказались около 25,5 тысячи человек. По данным МЧС, к 16.00 мск без отопления оставались 52 дома с населением 7,25 тысячи человек и четыре соцобъекта. По информации мэрии, повреждения на теплосетях устранили к 20.00 вторника.

"По состоянию на 1.50 мск 6 декабря аварийно-восстановительные работы и работы по восстановлению теплоснабжения в Пензе завершены", — говорится в сообщении.

В настоящее время в Пензе температура воздуха составляет минус пять градусов по Цельсию.