В Приморье гражданина Китая осудили за незаконный оборот наркотиков

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Иностранец осужден в Приморье на три года и восемь месяцев лишения свободы за незаконный оборот наркотиков и костей амурских тигров, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.

"Как установлено в судебном заседании, фигурант купил и незаконно хранил кости амурского тигра. Так, в используемом им гараже в поселке городского типа Краскино Хасанского района была обнаружена бочка, в которой находились кости и фрагменты костей в количестве 133 штук, принадлежащих как минимум двум особям подвида амурского тигра", — сказал собеседник.

Кроме того, по его словам, в автомобиле фигуранта найдены синтетические наркотики.

"Суд приговорил его за содеянное к трем годам восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, фигурант вину в содеянном признал в полном объеме", — добавил собеседник.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, осужденный является гражданином Китая.