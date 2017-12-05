В Беслане прокуратура начала проверку после отравления детей в детском саду

ПЯТИГОРСК, 5 дек — РИА Новости, Маргарита Савельева. Прокуратура в Северной Осетии начала проверку по факту отравления семерых воспитанников детского сада в Беслане, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
По данным ведомства, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников детсада по соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, а также санитарно-эпидемиологических норм и правил.
"К проверке обстоятельств отравления прокуратурой привлечены специалисты Роспотребнадзора. При наличии оснований прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности", — сообщили в прокуратуре.